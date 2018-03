The Weeknd lanzó alrededor de la media noche del jueves su nuevo álbum que lleva por nombre ‘My Dear Melancholy’ tal como lo había prometido a través de su cuenta en Instagram y tiene a sus fanáticos en frenesí, debido al romanticismo y profundidad de las letras que se encuentran en éste uno de sus trabajos más completos.

Solo ha pasado un año y medio desde su último trabajo discográfico, pero parece que el artista está listo para volver posicionarse en las principales carteleras musicales. El álbum compuesto por seis canciones, cuenta como productores ejecutivos a The Weeknd y Frank Dukes. Incluye dos colaboraciones con Gesaffelstein, así como la producción de Guy-Manuel de Homen-Christo de Daft Punk, Skrillex, Mike WiLL Made-It, Daheala, Cirkut y Marz. Nicolas Jaar es reconocido como compositor en ‘Call Out My Name’.

Las canciones hacen referencia a diversos temas entre ellos relaciones amorosas del pasado (muchos ya aseguran que la inspiración fue la cantante Selena Gómez), sexo y el uso de drogas. Si eres fanático del trabajo anterior del cantante de R & B, este proyecto sin duda despertará tu interés.

Ya existían varios rumores sobre un posible nuevo álbum musical del artista canadiense, pero la noticia se confirmó tras darse a conocer un cartel en Londres que parecía ser el anuncio oficial para un nuevo disco.

Lee también: Tobias Menzies es el nuevo Príncipe Felipe en The Crown

Mixing A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Mar 9, 2018 at 10:15am PST

Lee también: Lorde sorprendió a fanáticos con cover de Kanye West. ¿Qué pensará su amiga Taylor Swift?

El simple cartel en blanco y negro anunciaba My Dear Melancholy con un texto que indicaba ser el nuevo álbum musical de The Weeknd que también anunciaba que se encontraba disponible ahora. Las imágenes del cartel rápidamente empezaron a circular en las plataformas digitales.

The Weeknd dio de qué hablar tras dar a conocer una conversación a través de Instagram en la que se podía apreciar que se encontraba hablando sobre la posible fecha de estreno. Muchos rápidamente empezaron a hablar sobre un posible nuevo sencillo, pero todo se trataba de su nuevo álbum musical.

Lee también: Adamari López y Rashel Díaz no pueden contener el llanto tras la salida de Daniel Sarcos

My Dear Melancholy se convierte en el cuarto álbum propio del artista y el primero desde Starboy que fue lanzado en el año 2016 y contó con gran éxito a nivel mundial.