‘The Walking Dead’ se quedaría sin Andrew Lincoln, su protagonista

Andrew Lincoln, protagonista de la serie de zombies ‘The Walking Dead‘, terminará su participación en la serie al finalizar la novena temporada, reportó The Warp.

Lincoln interpreta a Rick Grimes, quien ha sido el personaje principal del show desde la temporada uno.

