El actor británico Andrew Lincoln, el gran protagonista de ‘The Walking Dead‘, confirmó en Comic-Con que abandonará la popular serie de zombis en su novena temporada: “Solo tengo agradecimiento y amor para todo el equipo”, dijo.

Lincoln, de 44 años, comentó en una conferencia de prensa celebrada en el hotel Andaz que prefería guardar los detalles de la decisión para su encuentro con los fans en el pabellón H del Centro de Convenciones de San Diego (California), pero trató el tema ligeramente ante la insistencia de los medios.

