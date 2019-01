The King Rey Misterio mostrará sus habilidades en primera cartelera de lucha libre en Atlanta

Arranca la temporada 2019 de lucha libre con una emocionante cartelera que incluye la pelea estelar a tres caídas entre The King Rey Misterio y el Hijo de Lizmark contra Cien Caras Jr. y Silver King.

Además, en la cartelera de lucha libre, que se realizará el 20 de enero en Plaza Las Américas, en Lilburn, habrá un mano a mano entre Parker vs King Garuda, otro entre Pakal vs Fuego, y la lucha de mujeres entre Nina Montes vs Dementia Doble Rose, entre otros enfrentamientos.

“En la semifinal tenemos el mano a mano entre Elemento vs Antonio Garza. Ellos están en un pique desde hace tiempo y a futuro estamos pensando en una pelea de máscara contra cabellera”, explicó el promotor mexicano José García, presidente y fundador de Promociones Neza.

Al hablar de la elección de Lizmark, The King Rey Misterio, Cien Caras Jr. y Silver King, los cuatro luchadores principales, de la cartelera, García dijo que los seleccionaron por su profesionalismo, su trayectoria y porque la gente los identifica.

En una entrevista exclusiva con MundoHispánico, The King Rey Misterio, joven luchador de Tijuana que continúa el legado de la dinastía de Rey Misterio Señor, habló de esta cartelera, su historia y algunos de sus planes a futuro.

MH: ¿Qué relación tienes con Rey Misterio?

TKRM: Soy sobrino de Rey Misterio Señor, Miguel Ángel López. Este nombre me lo puse porque él me lo cedió hace algunos meses y yo estoy trabajando mucho en todo México, realmente me está yendo de maravilla y estoy siguiendo la dinastía Rey Misterio a todo lo que se da.

MH: ¿Cuándo descubriste la pasión por la lucha libre?

TKRM: A los 14 años empecé a entrenar lucha libre, yo practiqué tres años y medio antes de poder pisar un ring como luchador amateur. Rey Misterio Sr. es una leyenda en toda la extensión de la palabra y fue un gran ejemplo para yo seguir en este gran deporte.

MH: ¿Cuándo debutaste?

TKRM: Como luchador amateur, no me acuerdo. Me acuerdo del profesional, que fue un 11 de abril de 2010 en Tijuana. Fue gracioso porque el día que yo debuté fue en una función que hizo Rey Misterio Sr. en el antiguo Palacio de Gobierno en Tijuana. Realmente yo no iba a luchar y de repente me dijeron que si quería participar y ahí fue como empezó mi carrera.

MH: ¿Perteneces a alguna asociación de lucha libre?

TKRM: No, por el momento soy independiente. Anteriormente portaba otro nombre y preferí foguearme en varias partes de Estados Unidos y Mexico. Y ahorita estoy independiente porque estoy abriendo plaza y creando el nombre porque todos saben quién es Rey Misterio Sr. y quién es Rey Misterio Junior/Rey Misterio WWE, pero muy poca gente sabe quién es The King Rey Misterio y quiero que la gente empiece a mirar quién soy yo.

MH: ¿Cómo es tu estilo y qué es lo que te hace especial?

TKRM: Mi estilo es aéreo, yo me voy a lo espectacular. También tengo las bases, que son ras de lona y de la vieja escuela, se puede decir. Lo que a mí me caracteriza es la espectacularidad y ser técnico.

MH: ¿Qué opinas de esta cartelera?

TKRM: Promociones Neza es una gran empresa que está dando de qué hablar y no lleva a cualquier persona a sus eventos, lleva gente de nombre, que sabe luchar y que respeta la lucha libre. Y sobre el evento del 20 de enero, lleva a la leyenda que es Silver King, a Lizmark Jr., a Cien Caras Jr. y a mí. Va a ser una lucha muy recia porque ellos son puros gigantes del deporte, yo soy un poquito más chico que ellos, pero no me les rajo.

“La magia de la lucha mexicana recae en su misticismo, el misticismo de las máscaras, de los buenos, de los equipos bonitos, de las capas y de las presentaciones”, The King Rey Misterio, luchador mexicano

MH: ¿Quién te entrenó?

TKRM: Mis maestros fueron Felino Salvaje, de Tijuana, y Camaleón Negro. Ellos fueron mis dos maestros. Yo tenía 14 años cuando empecé a entrenar. Cuando llegué, era como un ‘charalito’ que llegó a entrenar. Ahí me llevó un amigo que me dijo que sí quería pasar, pasé, me recibió el señor Camaleón Negro y, bueno, me pusieron la tunda de mi vida. Y dije eso es lucha libre, así empezó todo. Ora sí que me gustaron los catorrazos y pues ahí me quedé.

MH: ¿Qué significa el tatuaje que tienes en el pecho?

TKRM: El tatuaje significa suerte, son tres triángulos unidos que significan suerte. El águila simboliza que yo puedo volar adonde sea y siempre estar dichoso porque voy aterrizar bien en algún sentido. Yo me lo puse porque empecé a volar mucho, en el sentido de visitar lugares, y siempre aterrizo y llego bien. Por eso tiene las piernas y las alas del águila descendiendo. Y abajo tengo una descripción que dice “Si Dios conmigo, quien contra mí’, eso es algo que yo siento que me cuida, que me protege.

MH: Aparte de Rey Misterio Sr., ¿quiénes son tus ídolos de la lucha libre?

TKRM: Canek y Averno. Porque Canek fue un luchadorazo que luchó a nivel global, realmente fue una inspiración, yo empecé a ver videos y todo eso sobre él me impactó, sobre todo su gran físico y su hermosa máscara. Y sobre Averno pues también es un luchadorazo, en todo sentido de la palabra. Y cuando yo empecé a ver todo su trabajo en la televisión en el Consejo Mundial de Lucha Libre me motivó a luchar profesionalmente.

MH: ¿Cuáles son tus planes a futuro?

TKRM: Visitar todo México y Estados Unidos, después ir a Japón, que es mi prioridad y luego entrar a una empresa ya sea la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre o alguna empresa estadounidense. Para mí ser reconocido por todo mundo a nivel global es mi sueño, no quiero estancarme con solo estar en un estado o en algún lugar, quiero ser reconocido gente de todos países como de mi México querido.

MH: ¿En qué momento crees que esté la lucha libre?

TKRM: Yo creo que la lucha libre siempre ha estado en altas y bajas, unas temporadas puede estar alta, otras temporadas puede estar baja, eso pasaba también antiguamente. Pienso que en cada función siempre hay que ir a dar el cien por ciento porque la gente siempre va a regresar. La gente puede decir que la lucha libre está decayendo, pero no es cierto, la lucha libre sube y baja, pero siempre se mantiene porque el aficionado que es aficionado siempre está presente.

BREVE BIO DE THE KING REY MISTERIO:

Nombre: The King Rey Misterio

Profesión: luchador profesional

Nacionalidad: mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de noviembre de 1993 en Tijuana, Baja California Norte

Peso y altura: 1.64 metros y 75 kilos.