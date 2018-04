The Kid Plot desea conquistar al mundo con su música urbana desde Atlanta

Un viaje relámpago de trabajo a Francia y Suiza en octubre del año pasado le permitió a Jamil Fernández o The Kid Plot, su nombre artístico, darse cuenta de que el mundo es vasto y que hay muchas oportunidades fuera de Atlanta para cumplir sus sueños.

“Descubrí que el mundo es muy grande y que hay un mercado para mi música en todos los lugares. Allá no hablan inglés y sí un poquito de español, pero les encanta y bailan al son de mi música. Siento que allá apoyan más a un artista novato que va subiendo”, explicó el cantante de hip-hop neoyorquino de origen dominicano y que reside en Lawrenceville.

The Kid Plot creció escuchando hip-hop, desde Jay Z y Notorious B.I.G., hasta 50 Cent y Jadakiss. Antes de descubrir su pasión por la música, practicaba fútbol americano en high school y soñaba con jugar a nivel colegial y profesional pero una lesión en las rodillas cambió sus planes. Su hermana mayor, Beverly, quien cantaba muy bien en su escuela, lo motivó a seguir ese camino.

“He estado escuchando hip-hop desde los noventa. Era lo único que escuchábamos (mis cuatro hermanos y hermana), y obviamente merengue y bachata. Pero con el hip-hop podía relacionarme más porque mis amistades o eran morenos o dominicanos americanizados”, comentó.

Tras mudarse a Georgia, The Kid Plot se dedicó por completo a su sueño de convertirse en un showman.

“Me enamoré del hip-hop porque es una gran plataforma para expresar lo que sientes. Con el hip hop y el reggaetón puedes hablar de lo que sea, no hay límite”, The Kid Plot, cantante dominicanoestadounodense

Entre 2008 y 2015, se ha presentado en vivo en clubes nocturnos de Atlanta como telonero de artistas como Daddy Yankee, Aventura, Don Omar y Baby Rasta & Gringo, entre otros artistas.

En 2014, The Kid Plot debutó con su primer álbum Just the Beginning, con el sello independiente Sumo Inc., que contiene 18 cortes como ‘Not Me’ a dúo con Guilty, y ‘Hands Up’ con Ina Esco.

“De este disco vendí unas seis mil copias. Me di cuenta de que sacando sencillos hacia más dinero”, dijo The Kid Plot.

En 2016, lanzó dos sencillos, ‘Physical Attraction’ y ‘Olé’, hasta el momento las dos canciones con más éxito en su carrera.

“‘Olé’ lleva más de un millón de reproducciones en Spotify y he vendido más de 20 mil copias en iTunes, le ha ido muy bien y todavía sigue vendiendo. No es mi canción más reciente, pero sí la más popular y exitosa. Cuando hablan de mí, me reconocen por esa canción”, acotó el artista.

The Kid Plot acaba de lanzar el video de ‘Lit Remix’ a dúo con Mighty Duck, y este mes su canción ‘Pull Up’ acompaña un comercial de TV de un popular negocio de Quiropráctica.

Y mientras The Kid Plot continúa escribiendo sus canciones y grabándolas en su propio estudio, se da tiempo para su otra gran pasión: el fisicoculturismo. En 2015 ganó el primer lugar en la competencia NPC Coastal en la categoría de novatos de peso pesados ligeros. En 2016 quedó en segundo puesto. Gracias a su físico, el artista es vocero de varias marcas de productos dietéticos y vestuario para amantes del cultivo del cuerpo.

BREVE BIO de The Kid Plot:

Nombre: Jamil Fernández (The Kid Plot)

Profesión: cantante y fisicoculturista

Nacionalidad: dominicano-estadounidense

Fecha y lugar de nacimiento: 13 de octubre de 1985. Plainfield, New Jersey

Logros en fisicoculturismo: primer lugar en la competencia de fiscoculturismo de la NPC Coastal en 2015 (peso pesado ligero) y en el mismo torneo en 2016 quedó en segundo lugar.