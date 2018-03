‘The Emoji Movie’: la peor película del año según los Razzie

‘The Emoji Movie’, una de las cintas animadas más populares fue declarada hoy como la peor película de 2017 en la 38 edición de los premios Razzie, conocidos popularmente como los “anti-Óscar” de Hollywood.

La fundación Golden Raspberry Award anunció que ‘The Emoji Movie’ encabezó la lista de “galardonados” con cuatro reconocimientos.

Congratulations to The #EmojiMovie for winning Worst Picture at this year's Razzie Awards!

See the full list of "winners" for the 38th Golden Raspberry Awards: https://t.co/5rnQwnTlZN pic.twitter.com/OIAVNZvRAj

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) March 3, 2018