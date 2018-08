Thalía ya tiene su piñata luego del #ThalíaChallenge

Thalía ahora tiene su piñata. Sí, la famosa actriz y cantante también puede estar en la próxima fiesta de cumpleaños, vestida de rosa y con su melena enrulada.

Resulta que el #ThalíaChallenge “me escuchan, me oyen, me sienten” se hizo viral y ahora la esposa de Tommy Mottola está convertida en una piñata para que se diviertan tanto sus seguidores como sus detractores.

TE PUEDE INTERESAR: Delante de Peña Nieto, AMLO anuncia que cancelará reforma educativa

200M de puro amor 💖 Celebrating over 200 Million views of the #NoMeAcuerdo video! #NMA #FacebookLive Facebook Posted by Thalia on Thursday, August 2, 2018

La Piñatería Ramírez de Reynosa, Tamaulipas vio la oportunidad de unirse a la tendencia viral del #ThalíaChallenge y creó a la muñeca. “Sacamos la piñata hace unas horas y a la gente le gustó mucho”, dijo Dalton Ramírez, el dueño del lugar a Agencia Reforma.

“Tan pronto como publicamos el video lo han compartido y les gustó mucho la idea. Además, han hecho comentarios de que ya la quieren para sus cumpleaños y posadas”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Inmigración arresta a excapitán de selección nacional (VIDEO)

Y la noticia de la piñata de Thalía no tardó en llegarle justamente a ella, quien se soprendió con su réplica y su look. Y con mucho sentido del humor dijo: “Noooooo! La quiero YAAA!!! Por favor! Mi cumpleaños es en este 26! Pls que alguien me mande la Tikipiñata”, a través de Instagram.

Para aquellos que no siguen los pasos de la cantante, esto comenzó con una celebración por las 200 millones de vistas del video “No me acuerdo”, que ya lleva más de 285 millones.

“¿Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan? Me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, feliz, feliz, porque los tengo. Cariños, ¡200 millones!”, dijo cantando Thalía en el video que dio pie al challenge, pues cientos de sus fanáticos la han imitado.

La piñata en cuestión fue bautizada como “Tikipiñata” por Thalía. En ella los creadores la vistieron con tela rosa para darle más vida a su réplica, explicó Ramírez, quien también indicó que tienen varios pedidos.

Las obras de Piñatería Ramírez, que además de las tradicionales, realizan réplicas de personajes que se vuelven populares en redes sociales, tienen un precio desde 800 hasta 1,500 pesos mexicanos.