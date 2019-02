View this post on Instagram

¡Gracias a todos mis cómplices que hicieron realidad esta idea loca que traía en la cabeza para la presentación de esta noche y que la pude aterrizar tanto con @lalioficial y @nattinatasha como con @genaromaldo! ¡Gigi, los corsets quedaron espectaculares… ando contenta de que convencí a las chicas de usarlos también! jajaja 😁 ¡Se veían bellísimas! ¡Gracias @irmastyle por tu ayuda con el resto de los looks de la presentación y a @gianninaazar por los vestidos tan divertidos! ¡Estar en el escenario de @PremioLoNuestro y poder apreciarlos a ustedes desde la tarima fue mágico! Gracias por acompañarme. Los Amo. ❤️💃🏼💋 Stylist: @GenaroMaldo #GigiStyle Corsets: @am.abraham_martinez Stylist: @irmastyle Dresses: @gianninaazar Jewelry: #ThaliaSodiCollection Shoes: #ThaliaSodiCollection @Macys Hair: @marco_hair_makeup Makeup: @betancurclaudia . . . @Univision #Univision #PremioLoNuestro #PLN #Valiente #LPB #LindoPeroBruto #Lento #NMA #NoMeAcuerdo #miclan #Ttribu #TribuT #SoyFandemisFans