Thalía lanza su línea de belleza y lo publica en las redes

Lanzamiento de mi colección de pestañas y productos para las cejas con @eylureofficial exclusiva en @ultabeauty. Gracias a todos mis cariños que fueron a apoyarme en esta nueva aventura. ¡Ustedes hacen que cada proyecto sea mágico, lleno de amor y felicidad! ¡Amo verlos felices y amo que sean una #tribut tan unida y tan sólida! Aquí unas cuántas fotos. ;-)🍭💖🦄 Here are photos of the launch event for my new #EylureXThalia collection of lashes and brow products with #Eylure. Find them exclusively at #Ulta. Thank you for coming to see me and support this new adventure! You all inspire me so much!!!