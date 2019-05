A Thalía le dicen “espantosa” por vestido y a JLo la chulean por aparecer casi sin ropa

Página

1 de 4

JLo y Thalía sorprendieron con sus atuendos en la MET Gala 2019

Este año, el tema de la alfombra roja más esperada del año fue el ‘Camp’

Las extravagancias de las celebridades fueron el foco de atención

Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez, así como Thalía y Tommy Mottola, se enfrentaron en la MET Gala 2019, donde el tema a celebrar fue el ‘Camp’, es decir algo que es tan malo que se convierte en extraordinario.

La MET Gala es la alfombra roja más glamurosa esperada del año y el Museo Metropolitano de Nueva York volvió a ser el escenario perfecto para que diversas celebridades aparecieran luciendo este año diversas extravagancias.

Sin embargo, dos de las latinas más queridas presentes en la gala fueron JLo y Thalía quienes imprimieron su estilo en sus atuendos, sin embargo, ‘La Diva del Bronx’ terminó opacando a la mexicana.

A través de Instagram, en un atrevido vestido en pedrería plata y blanco, Jennifer López acompañada de su casi esposo Alex Rodríguez, deleitó a propios y extraños enseñando sus abultados pechos y sus sensuales piernas, portando además un peculiar turbante en su cabeza.

Los comentarios para JLo no se hicieron esperar: “Ese es probablemente mi look favorito en ti”, “Fuego y deseo, el equipo soñado ha llegado”, “Espectacular”, “Tú no fuiste a jugar JLo”, “Provocativa y muy sensual”, “Una diosa”, “Preciosa”, “Diva”.

Por su parte, acompañando a su prometida, Alex Rodríguez portó un smoking tradicional, sin embargo, le dio un inesperado giro a su saco con el color rosa.

Sin embargo, las cosas no funcionaron para Thalía y Tommy Mottola, quienes fueron duramente criticados.