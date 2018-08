¡Como un árbol alto y firme que se dobla con los vientos caprichosos de la vida pero que NO SE QUIEBRA! Por el contrario, crece de raíz y de follaje, de anchura y de altura, vibrando a millón con todo lo que lo rodea. Así somos los #Ttribu #MiClan. 🙋🏼‍♀️🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️🙋🏽‍♂️🙋🏽‍♀️🙋🏼‍♂️💕💕💕 #tribuT

