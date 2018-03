Tercera temporada de ‘The Riveras’ muestra la madurez de los hijos de Jenny Rivera

En la tercera temporada del reality show The Riveras (Universo), que se estrenó el 11 de marzo, el público podrá ver los nuevos retos, proyectos, amores, desamores, y mucho más de la vida de los cinco hijos de Jenni Rivera, que a cinco años de su muerte estaría contenta de ver el crecimiento y unidad de sus retoños.

En conferencia telefónica con múltiples medios del país, incluyendo a MundoHispánico, Chiquis y sus hermanos hablaron de lo que se avecina en la tercera temporada de The Riveras, entre otros temas.

MH: Comparada con las temporadas anteriores, en esta nueva ¿cómo han crecido los hermanos Rivera?

Chiquis: Pues hemos crecido mucho. La segunda temporada no se compara con esta tercera, que es muy fuerte y súper transparente. Habrá cosas que se revelaron que yo no me esperaba, no nomás de mi vida personal o de mi carrera sino también de mis hermanas y mi hermano Johnny. Están pasando muchas cosas en nuestras vidas, la gente va a quedar sorprendida.

“Mi fe en Dios me ha ayudado a sobrevivir y a tener la fuerza de seguir porque no es fácil, especialmente para una mujer en el género regional mexicano. Pero con Dios todo se puede”, Chiquis Rivera, cantante

MH: Jacqie, ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los que te enfrentaste para perder peso, retomar tu vida y luchar sola con tus hijos?

Jacqie: Los retos que he tomado son muchos. Estoy creciendo como persona y mujer, en general. Ha sido un poco difícil la transición de mi vida, pero gracias a Dios que tuve un gran ejemplo de mi madre: que, aunque la vida sea difícil sigo adelante, sigo con mi meta de mejorarme físicamente, emocionalmente, espiritualmente para ser una persona más feliz y completa para mis hijos. Y también para tener esa energía, esas ganas y el valor para seguir adelante y encontrarme a mí misma e invertir tiempo en mis pasiones: el canto y ser mejor madre.

MH: ¿Qué es lo que más te disgusta de la gente que te sigue atacando y a tu mamá, y cómo tratas de contenerlo y continuar con tus proyectos?

Chiquis: En cuestión de mi madre, sí me molesta muchísimo que la ataquen y que hablen mal de ella porque ya no está aquí físicamente para defenderse. Eso sí me molesta muchísimo, obviamente tiene aquí a su hija y a su familia que la van a defender, pero siento que es de muy mal gusto que hablen de alguien que ya no está con nosotros. Sobre mi persona, que hablen mal de mí, ya lo acepté, es parte de esto. Obviamente antes me ponía algo tristona pero ya no, ya me siento más segura de la mujer que soy, me siento más segura de mi música. El nuevo disco viene con mucha fuerza, estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho, todo fue mi idea, mi concepto, las canciones, creo que eso es la gran diferencia del primer disco. También presentándome en vivo me ha ayudado muchísimo y, sobre todo, mi fe en Dios me ha ayudado a sobrevivir.

“Cuando salí del clóset toda mi familia me apoyó, mis tíos Juan y Gustavo, mi hermano, abuelo, todos me aceptaron. Gracias a Dios que tengo ese apoyo tan importante”, Johnny Rivera, estudiante

MH: ¿Cuál sería el mensaje para otros chicos que sufren y tienen miedo a salir del closet?

Johhny: He pensado mucho en qué haría si mi familia no me aceptara. Ahora soy feliz con mi novio y no podría dejar que nadie me arruine eso. Les diría que, si no les quieren apoyar, pues eso es falta de amor, tienes que hacer lo mejor para ellos y amarlos.

Chiquis: Lo mejor que pueden hacer es ser honestos con ellos mismos y decir está bien, hay gente que no me va a querer, gente que no me va a aceptar mi forma de vivir y está bien. No importa la opinión de otra gente, lo que importa es como tú te sientas para poder salir adelante y ser libre para que vueles. Cuando uno es honesto y dice su verdad uno se siente libre de vivir y de ser exitoso y exitosa.

Shoutout to all the moms out there, @jacqieofficial 🙌 Watch the latest episode of @TheRiverasNBC on demand. #TheRiveras pic.twitter.com/NNP5LICvoU — The Riveras (@TheRiverasNBC) March 14, 2018

BREVE BIO DE LOS RIVERA:

Nombre: Los hermanos Rivera, hijos de Jenni Rivera ‘La Diva de la Banda’

Profesión: Protagonistas de reality show The Riveras

Nacionalidad: México-estadounidenses

Integrantes: Chiquis (32), Jacqie (28), Mikey (26), Jenicka (20) y Johnny (16)

The Riveras, tercera temporada

Cuándo: Domingos, 10 p.m.

Dónde: Universo

Info: www.nbcuniverso.com/now