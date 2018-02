Tenor argentino Santiago Ballerini lucirá su poderosa voz en ‘La hija del regimiento’, que escenifica la Ópera de Atlanta

El tenor argentino Santiago Ballerini interpretará a Tonio, uno de los personajes principales de La hija del regimiento, la divertida obra de Gaetano Donizetti que pondrá en escena la Ópera de Atlanta del 24 de febrero al 4 de marzo.

Hace más de 30 años que La hija del regimiento, que contiene uno de los relatos más reconfortantes de la ópera y con una de las partituras más bellas jamás escrita, no se monta en Atlanta. Ambientada en la época de las guerras napoleónicas, cuenta la historia de amor entre Marie (interpretada por la soprano canadiense Andriana Chuchman), una joven quien después de haber quedado huérfana fue criada por un grupo de soldados de un regimiento francés, y Tonio (Ballerini), un joven y apuesto campesino que le salva la vida.

“Para la gente que nunca ha ido a ver ópera, La hija del regimiento es la oportunidad perfecta porque es muy graciosa y con una música maravillosa”, Santiago Ballerini, tenor argentino

E. Loren Meeker hace su debut como director de escena y Christopher Allen también debuta dirigiendo a la orquesta de la Ópera de Atlanta. La mezzosoprano Stephanie Blythe cantará el rol de la Marquesa de Berkenfeld y el barítono italiano Stefano de Peppo dará vida a Sulpice, el sargento que funge como figura paterna de Marie. La obra será interpretada en francés con subtítulos en inglés.

En entrevista con MundoHispánico, el tenor agentino habla de su rol, su pasión por el bel canto, entre otros temas.

MH: ¿Qué sientes al volver a la Ópera de Atlanta con un rol exquisito en una de las obras más bellas de Donizetti?

SB: Después de un año, volver a Atlanta es un placer. Fue una de las casas de ópera que me abrió las puertas a un nuevo mercado en Estados Unidos. Estoy debutando con Tonio, un personaje lleno de luz, honesto y limpio de toda suciedad o maldad. Da placer también contar esta historia con un elenco tan maravilloso, soñado. Es también un rol difícil, no es tan largo, pero tiene sus exigencias vocales.

MH: ¿Entre esas exigencias vocales están los nueve “Do de pecho” que tienes que cantar en la aria ‘Ah! mes amis’?

SB: Los tenores siempre estamos cantando los do sobreagudos o los que se llaman “do de pecho”, pero en ninguna aria en todo el repertorio lírico hay nueve do juntos, eso hace difícil a esta aria. No es nada fácil cantar nueve notas do seguidas sin parar y con una actuación donde uno tiene que mostrarse fresco, amistoso y alegre.

MH: Has interpretado varias piezas de Donizetti, ¿qué es lo que tienen sus roles que te fascinan?

SB: Todo tiene que ver con una coherencia estética y la manera de escribir de Donizetti. La época que vivió, entre Mozart y Beethoven, se llamó bel canto, un periodo histórico dentro de la música. Esa es específicamente en la que yo me especializo, me ha dado la oportunidad de presentarme el año pasado en Bordeaux, Francia (mi debut europeo), luego estuve en Bilbao, España. Es un placer poder ser una de las opciones a nivel internacional con el repertorio de tenores belcantistas.

MH: ¿Cómo te estás preparando para este debut?

SB: Muy concentrado y estando lo más fresco. Estoy viviendo con mucha ansiedad y felicidad este debut.

BREVE BIO:

Nombre: Santiago Ballerini

Profesión: cantante lírico (tenor)

Nacionalidad: argentino

Lugar de nacimiento: Buenos Aires

Edad: 29 años

The Daughter of the Regiment (La hija del regimiento)

Cuándo: 24 y 27 de febrero y 2 y 4 de marzo. Viernes y sábado, 8 p.m.; domingo, 3 p.m.; martes, 7:30 p.m.

Costo: $35-$131.

Dónde: Cobb Energy Performing Arts Centre, 2800 Cobb Galleria Pkwy., Atlanta.

Info: 404.881.8885 y www.atlantaopera.org