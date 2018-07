En Televisa siguen los despidos. Su más reciente rasurado de personal incluyó a [para seguir leyendo entra al enlace colocado en mi perfil]. #LasMaledicenciasDeKaffie #DiarioBASTA 🗞

A post shared by Álex Kaffie (@kaffievillano) on Jul 15, 2018 at 7:17pm PDT