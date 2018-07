No me quedo con nada porque nos dimos todo! Descansa en paz papito! Gracias a la vida por darme el honor de conocerte, el honor de ser tu hija! Me siento tan orgullosa de serlo, tan orgullosa de ti! De lo que hiciste y lo que no, y sé que tú estás y seguirás estando muy orgulloso de mi porque siempre llevaré conmigo los valores que me enseñaste, todos los consejos que me diste. Gracias por darme la vida, por enseñarme a amar la vida y disfrutarla intensamente, cada segundo! A ser feliz, agradecida, humilde siempre, a no tener miedo, a bailar, a cantar, a saltar, a no tener miedo de tomar fotos, hacer videos, de expresarme! A demostrar mi cariño siempre, a no guardarme nada ni quedarme con las ganas! A confiar en mi! Gracias por esos momentos de complicidad, por compartir tus aventuras, tus secretos, tus locuras… Por siempre llenarme de amor, de alegría, de sonrisas, por ser el más cariñoso. Por todas las carcajadas, las lágrimas, las largas platicas y desveladas en tu estudio platicando de la vida… Por apoyarme siempre, apoyar mis sueños, mis metas, mis planes, por ser mi fan #1 … No me quedo con nada papi, nos dijimos todo, nos amamos, nos reímos, lloramos, nos besamos, nos abrazamos, te goce mucho papirock! Fuiste un gran artista, compartiste tu talento con el mundo, tu música tocó a muchas personas, la manera en la que tocabas el piano, esa pasión y esa alegría era contagiosa, hiciste bailar a muchos papi y tú música vibrará siempre en mi corazón! La escucho dentro de mi! Fuiste un gran padre, un amigo incondicional, un caballero, amable, espontáneo, siempre haciendo reír a los demás con tus loqueras y tus ocurrencias. Un buen hombre, de esos pocos que son de verdad, de una sola pieza … Viviste papi! Sé que lo hiciste! Muy bien vivido, fuiste un rockstar y te fuiste tranquilo, no te quedaste con ganas de nada. Papi, apenas te fuiste y te siento más cerca de mi que nunca, me siento realmente protegida, siento tu presencia y tú amor y sé que nunca estaré sola. No hay palabras para explicar la tristeza y dolor que tengo en el corazón, pero me quedo con todos los momentos maravillosos que viví contigo. Descansa en paz mi angel. Te amo, vives en mi ❤️

A post shared by Mich González (@michelle_gzl) on Jul 17, 2018 at 11:12pm PDT