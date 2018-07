@lagaita: ESTA NOCHE! Presentándoles la canción que compuse para mi hermano, una canción que encaja perfecta para aprender a soltar, a dejar ir en todas las circunstancias. El amor más grande es el que conoce el desapego. Gracias @donfranciscoteinvita , siempre paso feliz con Uds!!! Es una cita!! HOY POR @telemundo MUAAAHHH!!! 💗💗💗💗 @actorandmanager #Vuela #Lagaitamúsica #Lagaita @tomzeta_ #donfranciscoteinvita

