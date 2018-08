Teen Choice Awards 2018: Noche de sorpresa para Jaime Camil

Los Teen Choice Awards 2018 sorprendieron este año y entre cine y televisión, los superhéroes se impusieron en el gusto del público juvenil al llevarse 10 premios, superando a los nueve que obtuvo la serie televisiva Riverdale.

Pese a que la premiación inició a finales de los años 90, fue desde la inclusión de votaciones por medio redes sociales que los premios cobraron popularidad entre los adolescentes que activamente participan en las redes para votar por sus favoritos.

Pero el más sorprendido fue el actor mexicano Jaime Camil, quien aunque no fue presentado al aire (pues la transmisión sólo abarcó dos de las tres horas), Camil ganó el premio como Actor Favorito en un Programa de Comedia por Jane the Virgin y sus reacciones en Twitter no se hicieron esperar.

“Estoy en shock, agradecido, feliz, emocionado… Todavia no lo puedo creer”, escribió el autor en su cuenta @jaimecamil.

Aquí te presentamos la lista de los ganadores 2018.

Avenger: Infinity War recibió tres, incluidos Película Favorita de Acción y Actor y Actriz Favoritos en una Película de Acción para Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson, respectivamente.

Black Panther fue reconocida como Película de Ciencia ficción Favorita, además de ser galardonada con dos premios más, uno para Letitia Wright (como Actriz Favorita en Película de Ciencia Ficción) y otro para Michael B. Jordan (como Villano Favorito de Película).

OMG 😮 I’m too shocked, thankful, happy, excited, overwhelmed, etc; to say anything… I’ll post something tomorrow… If I’m able to sleep 🙏🏼☺️ / Todavía no lo puedo creer… Todas las emociones en estos momentos… #dreamscometrue #teenchoice @TeenChoiceFOX @CWJaneTheVirgin pic.twitter.com/MPqhIOvOxM

— Jaime Camil (@jaimecamil) August 13, 2018