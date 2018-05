¡No más drama! Antes de iniciar su primer concierto del Reputation Stadium Tour, Taylor Swift recibió un sorprendente regalo por parte de la cantante Katy Perry.

Las estrellas han tenido una relación muy complicada desde hace unos años, pero parece que cualquier tipo de problema ha quedado atrás para ellas.

La intérprete de ‘Delicate’ de 28 años de edad, compartió un video en la historia de su cuenta oficial de Instagram en donde muestra un paquete que incluía una rama de olivo y una tierna carta.

“Acabo de llegar a mi camerino y encontré esta rama de olivo real, esto significa mucho para mí”, aseguró Swift a través del video que dio a conocer el martes 08 de mayo en Instagram.

“Hola vieja amiga, he estado reflexionando sobre nuestros malentendidos del pasado y sobre nuestras heridas. Estoy profundamente arrepentida y quiero aclarar todo”, escribió Perry en un fragmento de la carta que le dedicó a Taylor Swift.

Taylor Swift post this on her instagram story and seem’s like Katy send her a letter 👀

“Hey old friend – I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air…” pic.twitter.com/jSQd7tnbj4

— Katy Perry Updates (@katyspics) May 8, 2018