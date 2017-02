Tanya Charry se burla de Carmen Jara y le llueve en redes (VIDEO)

En medio de la polémica por los dimes y diretes entre Chiquis Rivera y la cantante Carmen Jara, se ha metido la reportera de El Gordo y la Flaca, Tanya Charry.

Y es que mientras Carmen Jara concedía una entrevista en vivo con Raúl de Molina, Tanya, quien estaba como presentadora invitada en la edición del viernes, se mostró irrespetuosa y hasta se burló de ella, según han comentado los mismos seguidores del programa a través de las redes sociales.

“Esa Tanya Charry es una hipócrita que va y le pica la cresta a Chiquis para hacer chisme y la otra pen… que se deja llevar por el coraje y habla mie… sin averiguar primero… vulgares que se dejan llevar solo por chismes”, comentó una usuaria de YouTube.

“Sí, a la Tanya Charry se le desborda el veneno”, opinó alguien más. “Sí estoy de acuerdo de que la vieja de Tanya es una ponzoñosa, hipócrita, me cae tan gorda desde que estaba en La Tijera por víbora, horrible vieja”, agregó otro usuario de la red social.

Durante la entrevista, “El Gordo” le dijo: “Carmen sabemos que tú eres extremadamente conocida, que tienes una carrera muy larga, pero tú tienes que admitir que de alguna manera toda esta pelea (con Chiquis) te conviene a ti también en este momento”, a lo que Tanya se burló descaradamente.

Carmen contestó con “así es, pero definitivamente uno no está aquí, por si te conviene o no te conviene, uno está aquí para defender lo que tú eres, lo que te ha costado tantos años, mira la propia señorita que se está riendo ahí contigo”.

“Tanya, soy Tanya”, le respondió la presentadora de Univisión. A lo que Carmen respondió: “Tanya Charry, que me desconoce también… se le olvida que las demás también tenemos una carrera”.

Y entonces le recordó que “cuando tú estabas en el programa de Don Francisco Presenta con Maritza del Portillo, tú misma le callaste la boca a Jenni Rivera diciéndole que era una soberbia, una creída y una prepotente, cuando decía que la carrera de Graciela Beltrán se la debía ella a la Jenni Rivera, por favor”.

“Tienes toda la razón, eso sucedió”, le respondió Tanya, agregando que “tienes toda la razón, eso sucedió cuando Jenni estaba de pelea con Graciela Beltrán, tuvimos esa discusión en Don Francisco. Pero ahora la pelea es diferente, yo te conozco muchísimo, no te estoy desconociendo y por eso no creo que Carmen Jara debiera ponerse del tú a tú con ninguna artista, porque tú tienes que demostrar tu talento con tu música, con tus canciones”.

Y una vez más la cantante le aclaró que “yo no me estoy poniendo al tú por tú con nadie, corazón, yo lo único que quiero es que dejen de hacer injusticias, no solamente conmigo, sino con todas las que vienen, yo soy capaz de hacer un disco con puros talentos de muchachas que van empezando con tal de ayudarlas, no de ponerles el pie para que no fluyan, no crezcan, no se vale el tratar de apagarle la estrella a nadie”.

Hoy es viernesssss..!!!! En @elgordoylaflaca se sienteeeee..!!!! junto a @rauldemolina ???????????????????????????????????????????????????????????????? Una foto publicada por Tanya Charry (@tanyacharry) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 1:39 PST

Hoy el miercoles tiene sabor a viernes..!!! en @elgordoylaflaca #happy ❤️❤️❤️ Una foto publicada por Tanya Charry (@tanyacharry) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 1:37 PST