Tras el anuncio de Angélica Rivera donde confirmó que se está divorciando del expresidente de México, la supuesta nueva novia de Peña Nieto, Tania Ruiz, hizo una exigencia a través de sus historias en Instagram, un mensaje en el que pide no juzgar la vida de los demás.

“Antes de señalar a alguien asegúrate que tus manos estén limpias!”, fue la respuesta de la modelo y empresaria mexicana hacia algunos mensajes negativos que ha recibido.

En su mensaje, Ruiz comenta que nadie está en la posición de juzgar o criticar la historia y vida de otra persona. E invitó a darse la oportunidad de conocer a las personas.

“Estás juzgando la portada de un libro sin leer lo que hay dentro”, es una de las frases que se lee en el mensaje.

“Muchas personas juzgan sin conocer, solo ven lo de afuera y no el interior de cada persona, es muy fácil juzgar sin conocer”, comentó.

Más adelante escribió: “Escucha sin juzgar! Habla sin ofender! Observa sin criticar!”.

No obstante, Tania Ruiz también agradeció los mensajes positivos de los últimos días y dijo aprender mucho de ellos.

“Yo no soy perfecta y no vivo para hacerlo! Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú, todos tenemos nuestra historia de vida, que no debeos juzgar por quien no la ha vivido”, dijo.

Como se recordará hace unos días Angélica Rivera dio a conocer la noticia de su divorcio: “Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme”, fue el contundente mensaje de Angélica Rivera al hacer el anuncio que ya todo mundo estaba esperando.

A unas horas de que Angélica Rivera publicó dicho mensaje en sus redes sociales, la nueva ‘novia’ de Peña Nieto hizo lo propio a través de sus historias de Instagram.

“Qué días… ¡Cuánta noticia! ¡Cuántas notas! ¡Cuántas llamadas! ¡Cuántos mensajes!”, escribió la modelo de 31 años cuyas fotos en Madrid junto al expresidente de México ‘rompieron’ las redes la semana pasada.

“Todo esto que estoy viviendo lo abrazo, ¡lo agradezco! Verdades, mentiras, cosas positivas, luz, oscuridad. ¿Pero a qué me lleva todo esto? ¡A dar gracias! Porque esta experiencia me ha dado el ver más de lo que yo podía ver en mí”, agregó Tania Ruiz en su publicación.

Quizás haciendo una referencia a su ‘nuevo amor’, la modelo escribió: “Hoy disfruto del presente! Que es lo que tengo y lo único que realmente existe”.

Y fue más allá, al agregar: “Porque sé que merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, y lo mismo deseo para ti. ¡El amor siempre es la respuesta! La pregunta no importa”.

Las reacciones al mensaje de Tania Ruiz no se hicieron esperar, a través de cuentas de Instagram que compartieron la publicación, como Despierta América y El Gordo y la Flaca.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >