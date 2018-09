Eduardo Yáñez cumplió este martes 58 años edad; sin embargo el artista manifestó que no desea recibir felicitaciones ni celebrar este día, lo que generó que en redes sociales lo tildaran de “loco”.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram y retomado por la cuenta de Suelta La Sopa, Yáñez expresó: “No me feliciten, no me abracen, no me vean, todos aquellos que se consideran mis verdaderos fans, amigos, amigas, no me llamen”.

De igual manera agregó: “Dios, gracias por hacer este día especial, ¡hazlo corto te lo suplico! Búsquenme pasado mañana, no estoy chipil, solamente mañana es mi cumpleaños”.

La inusual petición del actor generó que lo llamaran “loco” en repetidas ocasiones: “Que no lo feliciten, no que loco”, “loco est… ni que fueras tan interesante”, “se volvió loco y no avisó”, “ni me acuerdo de ese señor prepotente loco”, “Dios santo este se volvió loco ya”, “actúa como loco demente”, “loco necesita un manicomio urgente”, “está mal de la cabeza”, “el único té ve a llamar es el psicólogo para una cita urgente lo necesitas”.

Pero ese no fue el único insulto que recibió: “Ni quién quiera felicitar a este ridículo”, “está más amargado que el grinch”, “Ridículo”, “que agrio”, “que patético”, “así o más ridículo a lo mejor ni se acordaban”, “el abusador de México”.

Pero al parecer no le hicieron caso a su petición. Y es que Eduardo compartió otro video donde fue celebrado por la producción donde trabaja.

En el video el actor no se ve nada contento, incluso se pega un letrero al frente que dice: “Anticumpleaños”.

Bastante molesto apaga las velas y se avienta él solo al pastel, para levantarse de inmediato e irse.

“No lo feliciten porque les va a dar un par de cachetadas”

Cabe recordar que el actor ha vivido varios meses complicados luego de que su hijo lo señalara por ser un mal padre, situación que lo llevó a tener un encontronazo con un reportero que le cuestionó por este hecho.

