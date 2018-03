Le fue como en feria, pues de falso y exagerado no bajaron en las redes sociales al actor Alexis Ayala tras hablar del estado de salud de su esposa Fernanda López.

La mañana del jueves el actor se presentó en el programa ‘HOY’ para expresar su sentir sobre su esposa quien se lesionó durante su participación en el reality “Reto 4 Elementos”.

Con los ojos al borde del llanto, Ayala platicó que este proceso ha sido muy difícil para él, pues todavía no se hacía a la idea de no ver a su esposa a diario, ya que está concentrada con el resto de los participantes en la Riviera Maya.

“Mi esposa es atleta y no deportista, estoy preocupado porque la van a tener que operar, ya que tiene 60% del hombro desgarrado y una fractura en el pie, me dijeron que su rehabilitación puede durar hasta 6 meses”, afirmó el nacido en California.

“Ya quiero verla, quiero abrazarla, ayer cuando hablé con ella escuché a una mujer lastimadísima físicamente, pero entera. Solo me dijo: ‘no llores”, comentó el actor en el matutino con la voz entrecortada.

Rápidamente las críticas no se hicieron esperar en redes y la mayoría de los comentarios apuntaron que es parte del espectáculo para generar controversia en torno a dicha emisión que acaba de iniciar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Se quejan con Andrea Legarreta sobre nuevo formato del programa HOY (FOTOS Y VIDEO)

“Qué dramamón, dejarán de ser actores”, “Más actuado no se puede, porquería de programa”, “Pero que exagerado se ve Alexis, nada creíble”, “No sé si reírme, burlarme o llorar, eso no me pareció real”, “No lo sé, me parece falso” fueron solo algunos de los comentarios que generó las declaraciones de Ayala.

Inclusive hasta de mal actor no lo bajaron: “Siempre he pensado que es mal actor, seguramente Magda le dijo que llorara en chin.. porque los segmentos duran tres segundos”, “¿Por qué llora como si viviera una desgracia?”, “Que mal actor, intenso, exagerado”.