La cadena Telemundo decidió suspender algunos actores de ‘El Señor de los cielos’ por conductas ofensivas hacia la comunidad asiática, informó el diario mexicano El Imparcial.

Los actores embriagados de la pasión mundialista de Rusia 2018, realizaron burlas referentes a los ojos de la comunidad Coreana.

Fue por medio del Instagram de Carmen Aub que se difundió el video, que en cuestión de segundos se viralizó.

Según varios medios Telemundo difundió un comunicado anunciando la sanción.

En el polémico video de Instagram se observa a Carmen Aub, David Ponce, Iván Arana, Alejandro Félix y a Antonio López Torres festejando con muecas ofensivas para los coreanos.

Ante lo sucedido, Carmen Aub quien da vida a ‘Rutila’ acudió a su cuenta de Instagram para disculparse.

La mexicana comenzó diciendo: “El motivo de este video es para ofrecer una disculpa desde lo más profundo de mi corazón porque creo que el video que subí ayer celebrando el triunfo de Corea ofendió a algunas personas y quería decirles que en ningún momento esa fue mi intención, al contrario, lo único que tengo yo para el pueblo coreano son agradecimientos porque es un país que ha ayudado muchísimo a México”.

Nunca pensaron en las consecuencias por festejar

También agradeció al pueblo de Corea el gran apoyo brindado a la nación Azteca durante los terremotos el pasado año.

“Sin ir muy lejos, en el pasado terremoto donde tuvimos muchísimas pérdidas, muertas y demás, donaron aproximadamente $2 millones de dólares. También mandaron a ingenieros especialistas a que nos ayudaran. Lo único que yo tengo es agradecimiento y si me dejé llevar por la fiebre del Mundial, yo que no sé mucho de futbol y ofendí a alguien, los que me conocen saben que no me define y los que no, les quiero ofrecer de corazón una disculpa”, puntualizó.

El video titulado: “No dejemos de ver lo más importante, el mundo sigue unido por un balón”, fue comentado rápidamente.

La gran mayoría de usuarios reconocieron el valor de la actriz: “La gente no tiene sentido del humor todos subimos memes y es pura cura”, “Carmen , es de valientes reconocer y sobretodo difícil muchas veces pedir disculpas”, “tranquila , sabemos que no tienes una onza de odio”, “solo estabas bromeando no veo el porque tengas que disculparte, pero fue valiente de tu parte”.

