En días recientes una revista aseguró que Eduardo Yañez Jr. no era hijo biológico del actor, basándose en meras especulaciones, pues el protagonista de ‘Destilando Amor’ nunca dio declaraciones al respecto y la publicación sólo aseguró tener la versión de Norma García, mamá del joven.

Pese a que se encuentran distanciados por un escándalo económico de hace algunos meses, Yañez Jr. comentó: “Se me hace una estupidez realmente, ellos sacan lo que se les pega la gana, yo ni vivo en México y no sé de qué hablan, no me di cuenta y me tiene impactado esa noticia”.

La publicación asegura que la madre de Eduardo Yañez Jr. le confió el secreto a una amiga, quien es la supuesta fuente que vendió la exclusiva a la revista; visiblemente molesto, el joven que reside en Estados Unidos fue entrevistado por una reportera del programa de televisión mexicano ‘Ventaneando’ y dijo: “¿Cómo se llama la amiga que supuestamente dijo eso? No creo en la credibilidad de ese tipo de fuentes, es una estupidez, tratan de crear cosas que no son, a mí no me afecta”.

A post shared by EDUARDO YAÑEZ (@eduard0yanez) on Aug 22, 2014 at 10:55pm PDT

Además dejó claro que su mamá y Eduardo Yañez no tienen una relación buena como para compartir amigos en común, por lo que le sorprende dicho rumor que toma como algo inventado para vender revistas.

Al cuestionársele sobre su parecido físico con Yañez, se defendió: “Hay diferencias, no me parezco, no soy idéntico a mi padre, pero hay cosas de mi cuerpo en las que me parezco, además nos hemos mi papá y yo, hemos convivido y me conoce… si él tuviera dudas pues está en su derecho, a mí no me afecta…”, comentó.