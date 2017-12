La supuesta novia de ‘El Pirata de Culiacán’ le sigue llorando al youtuber.

La joven, identificada en Facebook como Dulce Vásquez, subió una conversación que tuvo con Juan Luis Laguna Rosales horas antes de que lo asesinaran en Jalisco el 19 de diciembre.

El mensaje era público en sus redes sociales, aunque días después bajó la captura de pantalla y el post sobre el chico.

“No lo puedo creer si no tiene ni 10 horas que estábamos hablando riendo y planeando. Cómo pensar que la vida se puede acabar en unos segundos, despertar con la noticia que ya no te veré más”, posteó en aquel entonces.

En la conversación se puede leer que ‘El Pirata’ le insistía para verse pronto, ella no puso fecha. Horas después, la chica, desesperada, escribe “Heyyyyyy dime q no es verdad. Pirataaaaa”. Sin embargo, no obtiene respuesta.

La joven sinaloense vive en Estados Unidos, pero al parecer tenía una relación sentimental con ‘El Pirata de Culiacán’.

Dulce posteó otro mensaje de despedida para Juan Luis Laguna, pues su muerte la afectó demasiado.

“Realmente fuiste una gran persona Bb disfrutaste la vida como quisiste y te valió v***a lo q decían de ti, te me fuiste pero siempre estarás en mi corazón tkm @elpiratadeculiacan (sic)”, escribió hace unos días.