Steven Tyler de Aerosmith le hace advertencia a Donald Trump

El líder y vocalista de la banda de rock Aerosmith, Steven Tyler, recurrió a sus abogados para hacer una advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al uso de la canción de la agrupación ‘Livin’ on the edge’ el martes pasado antes de un acto de campaña.

En una carta enviada el miércoles pasado, Tyler expresó: “Esto no se trata de demócratas versus republicanos. No dejo que nadie use mis canciones sin mi permiso. Mi música es para causas no campañas políticas o contiendas”.

Además, agregó: “He estado luchando por proteger a los compositores y los derechos de autor, incluso, antes de que la administración actual asumiera el cargo. Esta es una de las razones por las cuales Joe y yo hemos estado presionando al Senado para que apruebe la Ley de Modernización de la Música. NO es una oración completa “.

En el comunicado enviado por el músico se destaca que esta no es la primera vez que Trump utiliza las canciones de Aerosmith sin la autorización de la banda, pues durante el 2015, en su campaña presidencial, también lo hizo.

“Como hemos dejado claro en numerosas ocasiones, el Sr. Trump está creando la falsa impresión de que nuestro cliente ha dado su consentimiento para el uso de su música, e incluso, que respalda la presidencia del Sr. Trump“, se lee en la carta.

Según explican los abogados, el hecho de emplear ‘Livin’ On The Edge ‘ sin contar con el visto bueno de Aerosmith crea la ilusión de que la banda, una vez más, respalda su campaña “como lo demuestra la confusión real por parte de los fanáticos de nuestros clientes que han reaccionado en todas las redes sociales”, aseguran.

La reacción de Donald Trump en el 2015 a carta de Steven Tyler

Aunque por el momento no se conoce la respuesta del presidente actual de Estados Unidos, pues la carta enviada el miércoles exige una confirmación, también en forma de carta, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la misma, hace tres años Trump respondió a través de Twitter.

“A pesar de que tengo el derecho legal de usar la canción de Steven Tyler, él me pidió que no lo hiciera. ¡Mejor tomo mi lugar! “, tuiteó en octubre de 2015. También agregó en otro tuit: “Steven Tyler recibió más publicidad sobre su pedido de lo que ha recibido en diez años. ¡Bien por él!”.