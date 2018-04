StarWars day: 5 datos para celebrar la Guerra de las Galaxias

Los fanáticos de StarWars, o la Guerra de las Galaxias, saben que tienen un día especial para celebrar StarWars day. Y es que el 4 de mayo los fans de todo el mundo honran la épica historia de una galaxia muy muy lejana.

El porqué de ese día es simplemente un juego de palabras de la icónica frase “May the force be with you”, que la fuerza te acompañe que, justamente, al decirlo en inglés, “may the force” fonéticamente se parece a “May the 4th” o cuatro de mayo.

1.Cómo nació el día de StarWars

Según calendarpedia.com, al parecer fue un aviso en un diario británico en 1979, para felicitar a la entonces Primer Ministro, Margaret Thatcher que decía “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.” Que el cuatro de mayo esté contigo, Maggie. Felicitaciones.

2. George Lucas no inventó StarWars day

Según calendarpedia.com este día no fue creado ni impuesto por quien ideó y dirigió las primeras películas de StarWars, George Lucas o su compañía LucasFilm.

Sin embargo, cuando LucasFilm y los derechos de la franquicia de StarWars fueron adquiridos por The Walt Disney Company, en el año 2012, el gigante Disney comenzó oficialmente a celebrar el 4 de mayo como el día de StarWars, con eventos especiales y festividades en todos sus parques de diversiones.

Get your sabers ready for our all day #StarWars marathon on May 4th. #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/8OHuoDtKiB — TBS Network (@TBSNetwork) April 24, 2018

3. Qué hay en oferta

El gigante Disney ha montado toda una red de mercadeo, para mantener a StarWars y StarWars day más vivos que nunca.

En su sitio web, starwars.com se encuentran noticias, videos, eventos, juegos y un blog donde se anuncian descuentos en mochilas, figuras moldeadas, posters, relojes, playeras, inflables para disfrutar de la piscina en el verano, despertadores con alarma con la música de la película, y muchos más artículos para todos aquellos que aman StarWars.

4. Cómo celebrarlo

Para celebrar StarWars day, el mismo sitio brinda diversas opciones para divertirse ese día: desde disfrazarse del personaje favorito, volver a ver una de las películas con amigos, cocinar un platillo como “porg puffs” o galletitas Leia, leer una de las historias y también usar la playera favorita de StarWars.

5. Dónde están las ofertas

Disney.com, Amazon, Kohl’s y Her Universe son algunos de los tantos sitios que ofrecen descuentos, mercadería exclusiva y mucho más, para que el 4 de mayo la fuerza esté con todos y ¡a celebrar!