Star Wars: The Last Jedi tiene la Fuerza y arrasa en taquilla

Para los fans de ‘hueso colorado’ de la icónica saga fílmica Star Wars, el octavo episodio The Last Jedi que se estrenó el 15 de diciembre, dos horas y 32 minutos no son suficientes para calmar la sed y hambre de sus nuevas aventuras. En sus dos primeras semanas ha recaudado 220 millones de dólares en la taquilla nacional, y 650 millones a nivel mundial.

Desde los créditos iniciales con la inolvidable barra de letras amarillas en ascensión, la nueva película captura al espectador y no le permite separarse de su asiento ni por un segundo y lo lleva a ese mágico viaje que solo las grandes producciones de cine son capaces de lograr.

Y con la leyenda de “en un lugar muy muy alejado de la galaxia…” arrancan las emociones de este nuevo capítulo dirigido por el realizador estadounidense Rian Johnson. La princesa y generala Leia Organa (Carrie Fisher) dirige la Resistencia, que está a punto de ser aniquilada por el Primer Orden, la junta militar que resurgió de las cenizas del Imperio Galáctico, y que es controlada por el malvado líder supremo Snoke (Andy Serkis) y su aprendiz Kylo-Ren (Adam Driver), antes conocido como Ben Solo.

Mientras, Rey (Daisy Ridley) intenta convencer al mítico Luke Skywalker (Mark Hamill) de reivindicarse al ayudar a la Resistencia en su lucha y de recibir el entrenamiento de Jedi que necesita, la princesa Leia y sus rebeldes tienen el tiempo contado para evitar su aniquilación.

Uno de los grandes aciertos de este episodio es la estupenda actuación de Driver, que con su intensa y dolorosa mirada transmite emociones encontradas del melancólico villano con sed de destrucción total. En una de las escenas más memorables, Hamill, en su mejor actuación en la saga, le da una lección a Kylo-Ren que jamás olvidará.

Por su parte, Fisher, en su última interpretación como la Princesa Leia, brinda una de las mejores de su carrera. Sigue siendo la misma guerrera atrevida, graciosa y perspicaz, pero con una tranquilidad y sabiduría que le han dado los años y las batallas.

Lo mismo se puede decir de la actuación de Hamill, que consigue la aprobación y respeto del público que no se cansa de aplaudirle y agradecerle su gran actuación.

Por otro lado, los jóvenes héroes de la Resistencia, Rey (Ridley), Finn (John Boyega), Rose Tico (Kelly Marie Tran) y Poe Dameron (encarnado por el actor guatemaltecocubano Oscar Isaac) continúan demostrando sus grandes habilidades, inteligencia y sagacidad para continuar su lucha y seguir inspirando a nuevos guerreros a través de la Galaxia en su lucha contra la fuerza oscura y el Primer Orden.

Star Wars: The Last Jedi lo tiene todo: fabulosas secuencias de acción, increíbles efectos visuales, drama, comedia, inteligentes actuaciones y la inclusión de nuevos personajes y adorables criaturas que le robará n el corazón a la gente.

Nuevas caras de Star Wars: The Last Jedi:

1. Los que se robarán el corazón del público son los adorables porgs, una especie de ave nativa de Ahch-To, planeta en donde se refugió Luke Skywalker .

2. Otras tiernas criaturas son una especie de caballos que son maltratados en un planeta donde está Canto Bight, el casino al que acuden a divertirse las especies más afluentes de la Galaxia.

3. Los Caretakers, indígenas de Ahch-To que cuidan el templo de los Jedi.

4. Los hermosos zorros de cristal que ayudan a escapar a La Resistencia.

5. Laura Dern como la Vicealmirante Amilyn Holdo, oficial y amiga de la Princesa Leia.

6. Benicio del Toro encarna a DJ, un misterioso personaje que traicionaa Finn y Rose Tico.

Star Wars: The Last Jedi

Estreno: 15 de diciembre

Info: www.starwars.com/films/star-wars-episode-viii-the-last-jedi