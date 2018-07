Con motivo del aniversario del fallecimiento del cineasta estadounidense Stanley Kubrick el 26 de julio de 1928, surge interés por recordar la gran influencia que dejaron sus obras en el mundo del cine.

A continuación, cinco cosas interesantes sobre la vida y obra del célebre cineasta.

Kubrick murió a los 70 años de un ataque al corazón mientras dormía en su domicilio en Inglaterra el 7 de marzo de 1999, informa Biography.com.

Él fue uno de los primeros cineastas que consiguió ser director, guionista, productor y, en ocasiones, hasta fotógrafo de sus películas, y esto le permitió al neoyorquino pasar de un género a otro en sus más de cuatro décadas de carrera.

En su carrera pasó de realizar filmes históricos (Spartaco, Barry Lyndon) a los bélicos (Fear and Desire o Dr. Strangelove) y más tarde a los dramas (Lolita) sin olvidarse de la ciencia ficción (2001: Odisea del espacio) o el terror (El resplandor) para finalmente terminar con un drama conspiracionista (Ojos bien cerrados).

Un profesor de cine en Gales halló una copia del guion de Burning Secret, cinta que Stanley Kubrick planeó en la década de los 50 y nunca filmó.

La historia está basada en el cuento homónimo de Stefan Zweig, publicado en 1913. Trata sobre un hombre que entabla amistad con un niño para seducir a la madre de éste.

Kubrick inspiró a directores como: Martin Scorsese, Steven Spielberg, James Cameron, Woody Allen, Terry Gilliam, los hermanos Coen, Ridley Scott, Christopher Nolan y George A. Romero. Incluso, Orson Welles comentó: “Entre los que yo llamaría ‘la generación joven’, Kubrick me parece un gigante”.

"Kubrick is something you live by." Stanley Kubrick at 90. #KubrickDay #StanleyKubrick pic.twitter.com/w45dvANrGY

— Stanley Kubrick (@StanleyKubrick) July 26, 2018