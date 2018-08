Spike Lee: 5 datos de su nueva película ‘BlacKkKlansman’

Spike Lee, presentó su nueva película llamada ‘BlacKkKlansman’, (Infiltrado del KKKlan, sería su traducción) en un estreno mundial en el Festival de Cannes (Francia) donde fue ovacionada durante ocho minutos y, además se llevó el premio Gran Prix.

La película, según el reportaje que brindó el director a Excelsior, incluye un video que muestra cómo Heather Heyer, una joven de 32 años muere al ser atropellada en una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville.

Cuenta Spike Lee que “la tragedia pasó justo al terminar el rodaje” y que pensó que tenía que incluirla en su película pero con el consentimiento de la familia de la víctima.

1.La trama de BlacKkKlansman

‘BlacKkKlansman’, para mí, es una llamada para despertar al mundo. Las noticias más falsas han sido mostradas como una verdad. De eso se trata la película. Sé lo que siento. No me preocupa lo que digan ni los críticos ni nadie. En esta película estamos del lado correcto de la historia”, dijo Spike Lee en una entrevista a Excelsior.

2.El racismo en EE.UU. y en el mundo

Descartó que ‘BlacKkKlansman’ pueda ejercer cierta influencia en las próximas elecciones de Estados Unidos, pero destacó que en el asunto del racismo no solo en EE. UU. sino en el mundo, se debería trabajar colectivamente.

”Hay una total injusticia mundial. Me encantaría que tomen en cuenta mi película en términos globales”, dijo el director a Excelsior.

3.Spike Lee, siempre un director polémico

Spike Lee, de 61 años lleva tres décadas haciendo cine. El director lo utiliza como la mejor herramienta de protesta social de su propia raza. y considera que el cine puede brindar esperanza como también generar una discusión, informa Excelsior.

4.Comedia de bajo presupuesto

Spike Lee demostró que un éxito no necesariamente significa arrancar con un presupuesto abultado. En 1986 escribió y dirigió la comedia She’s Gotta Have It con un presupuesto de 175,000 dólares. Inversión que multiplicó por 40, según Excelsior.

5.Productora propia

Gracias al éxito deShe’s Gotta Have It, creó 40 Acres, su propia productora que realiza films, televisión, comerciales y documentales, según su página web oficial.

Algunas de sus obras más conocidas son: la biografía de Malcolm X (protagonizada por Denzel Washington), School Daze y Do the Right Thing, entre otras.