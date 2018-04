Circula por las redes un video en donde la presentadora Clarissa Molina gesticuló con gran asombro al percatarse de que el cantante mexicano Luis Miguel se encontraba en el mismo restaurate que ella en la ciudad de Miami.

Molina captó a ‘El Sol de México‘ mientras pasó por detrás de ella, instantes antes de que el cantante abordara su lujoso yate con ayuda de un asistente.

El que Luis Miguel fuera asistido por una persona para subir a su embarcación, dio pie a que Clarissa y sus acompañantes empezaran a especular : ¿Está borracho?”.

El video corto que fue retomado por la cuenta de Instagram del programa ‘El Gordo y La Flaca’ , en donde la bella conductora presenta la sección de redes sociales, rápidamente generó burlas hacia Clarissa Molina.

“No entiendo si se supone que Clarissa es “famosa” ¿Por qué no la saludo, ni un hola, ni adiós?”, “Jajaja con esto súbanle el sueldo a Clarissa, muy multifacética la niña”, “¿Pero Clarissa por qué no dijiste nada?”, escribieron algunos usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Desde la cama Adamari López revela que la pequeña Alaïa está enferma (FOTOS)

Pero, algunos otros señalaron que la persona que aparece en el video no tiene parecido con el cantante: “Ese no es Luis Mi, es más gordo o que, ya se hizo la lipo y no nos enteramos”, “Ese no es Luis Miguel”, “Pero será el de la serie, porque ese no se parece en nada a Luis Miguel”.