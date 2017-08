Sorprende muerte de la cantante Alicia Juárez, musa de José Alfredo Jiménez (FOTO Y VIDEO)

En México tomó por sorpresa la muerte de la cantante de música ranchera Alicia Juárez, última esposa y musa del prolífico cantautor José Alfredo Jiménez, quien falleció a los 67 años víctima de un paro cardiaco, informó el periódico Excélsior.

Según la agencia Notimex, la intérprete murió en la madrugada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, “donde residía con su actual esposo, el señor Rogelio Baka”, informó su representante Elías Cañete.

Dijo que según su esposo: “él se levantó al baño alrededor de las seis de la mañana y cuando regresó a la cama se le hizo raro que ella no se moviera ni le preguntara nada, por lo que se acercó, le tocó la pierna y la sintió muy fría. La movió y se dio cuenta de que había fallecido”, agregó.

Añadió que de inmediato le llamaron al médico de cabecera que la estaba tratando de una anemia que se le detectó desde hace un año, y quien confirmó su deceso por un paro cardiaco.

Cañete dijo que todavía recurrieron a un segundo doctor, pero sólo para confirmar el deceso.

“Su muerte es sorpresiva porque ella estaba bien, la anemia no era grave, incluso estaba activa profesionalmente cumpliendo compromisos. Desde que decidió regresar de Oxnard, California, donde residió muchos años, se estableció en Dolores, Hidalgo”, dijo.

También dijeron que se tiene contemplado que este domingo se realice una misa de cuerpo presente en la Catedral de Dolores, para después cremar sus restos que serán llevados a Oxnard donde están su mamá, sus hermanos y sus dos hijos.

Añadieron que Cañete comentó que hace justo un año vino a la Ciudad de México para grabar dos programas en la emisión “México canta”, que conduce Julia Palma en Telefórmula, que serían programados el 15 de septiembre de 2016, ocasión que aprovechó para plasmar sus huellas y visitar Garibaldi.

Recordó que era tanto el entusiasmo de reencontrarse con el público de la capital, que le pidió que la llevara al Salón Rincón de la Salsa, donde él canta desde hace tiempo, para echarse un palomazo.

Alicia tenía dos hijos, según informó su representante, una hija adoptiva de nombre Alicia Delfina y Rodolfo Francisco.

Lamenta hijo de José Alfredo Jiménez su muerte

Por otra parte José Alfredo Jiménez Medel lamentó la muerte de la cantante de música ranchera Alicia Juárez, quien fue la última esposa de su padre, creador de temas como “Si nos dejan” y “El rey”.

Jiménez Medel, productor del espectáculo de éxito “Así fue mi padre”, aprovechó para enviar a través de Notimex el pésame a los deudos de la intérprete de canciones como “La araña”, “Te solté la rienda” y “Las coplas”.

“Siempre es lamentable que alguien pierda la vida, yo de la señora no tengo malos recuerdos, cuando estuvo con mi padre nos hacía reír mucho y creo que todos por derecho humano debemos tener una despedida de este mundo de la manera más digna y yo deseo que descanse en paz”, dijo.

El hijo del prolífico cantautor guanajuatense José Alfredo Jiménez, fallecido el 23 de noviembre de 1973, subrayó que dentro de los testimonios que dan forma al espectáculo “Así fue mi padre”, había uno de Alicia Juárez.

“La verdad no tengo malos recuerdos de ella, a fin de cuentas mi padre fue feliz y la quería, así que espero que sus deudos encuentren también la resignación”, contó.

Por último, dijo que desconoce cuáles eran las condiciones en las que vivía la intérprete. “Hoy por la mañana me dieron la noticia y no me quedó otra que pensar en mi padre, quien convivió con ella. Yo la entrevisté hace tres años y guardé sus declaraciones y fíjate que me sirvieron para hablar de mi viejo en este espectáculo de ‘Así fue mi padre'”.