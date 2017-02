Soraya y Nandito se reencuentran 22 años después (FOTO)

Muchos recuerdan a Itatí Cantoral y su popular personaje de Soraya Montenegro, la villana en la telenovela de 1995 “María la del barrio”, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga.

Incluso Soraya sigue vigente gracias a los memes, comerciales y a su aparición en el promocional de Netflix “Orange is the New Black”.

La malvada Soraya aún es recordada por el memorable episodio con Alicia, la “maldita lisiada”, quien finalmente se enamora de Nandito, personaje del que Soraya estaba obsesionada, y que fue interpretado por Osvaldo Benavides.

Después de 22 años de ese memorable episodio, Benavides compartió una fotografía en Instagram de su reencuentro con Itatí Cantoral, y escribió: “Miren qué tenemos por aquí! Pa que se entretengan”.

La imagen generó varios comentarios de sus seguidores, quienes evidentemente recordaron a Soraya y Nandito “otra vez juntos”, dijo el periódico mexicano El Universal.