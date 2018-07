Sofía Vergara es víctima de hackers mientras disfruta de unas vacaciones

Han sido varias las celebridades que han sido víctimas de los hackers quienes se apoderan de sus redes sociales para divulgar falsa información. Esta vez el turno fue para Sofía Vergara quien mientras se encuentra disfrutando de unas vacaciones en las Bahamas, confirmó que su cuenta de Instagram fue hackeada.

A través de Twitter, la famosa actriz envió un mensaje a sus seguidores: “Chicos, mi Instagram fue hackeado. No le respondan a esos idiotas. No les envíen ninguna información. Estamos tras ellos”.

Guys my instagram got hacked. Dont ansewer those idiots. Dont send them any info.we r after them.

— Sofia Vergara (@SofiaVergara) July 24, 2018