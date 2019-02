View this post on Instagram

"Vamos a dar el Mejor de los espectáculos, la gente lo esta esperando y lo vamos a hacer con mucho gusto…" Hugo Figueroa en San Ildefonso Sola de Vega Oaxaca. 26 de enero 2019 #rancholamision #hugofigueroa #juliantlaguerrero #jaripeo #jaripeobaile