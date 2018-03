Snapchat pide “abofetear a Rihanna” y causa polémica entre usuarios

Snapchat pidió “abofetear a Rihanna” o “golpear a Chris Brown” y generó tremenda polémica luego de publicar una campaña publicitaria en la que preguntaba a sus usuarios qué preferían: “abofetar” a uno u otro de las estrellas del momento.

Apenas se lanzó el anuncio, los usuarios de Snapchat y de otras redes sociales, como Twitter, comenzaron a cuestionar la campaña, la cual consideraron incitaba a la violencia de género, más aun tras el episodio de violencia doméstica que vivió la cantante con el rapero.

“El anuncio fue revisado y aprobado por error, ya que infringe nuestras pautas publicitarias. Quitamos el anuncio el fin de semana pasado, una vez que nos dimos cuenta”, explicó un vocero de Snapchat a The Sun.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

“Lamentamos que esto haya sucedido”, agregó el ejecutivo de Snapchat, aplicación que pese a disculparse no se salvó de sendas críticas por su mal gusto publicitario.

“Sé que los anuncios en las redes sociales pasan por un proceso de aprobación desde la plataforma. Esto significa que @Snapchat aprobó un anuncio que aborda la violencia doméstica”, escribió en su cuenta de Twitter Brittany Packnett, una activista, profesora y escritora, entre muchas otras personas molestas con el anuncio.

I know that social media ads go through an approval process from the platform.

This means @Snapchat approved an ad that makes light of domestic violence.

The update ain’t the only thing that’s wack over there, friends. https://t.co/PmbJn4zCel

— Brittany Packnett (@MsPackyetti) 12 de marzo de 2018