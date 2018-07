Silvestre Dangond a la conquista de EE.UU. con su Caliente Tour y álbum ‘Esto es vida’

El ídolo musical colombiano Silvestre Dangond incendiará el ánimo de sus seguidores en Estados Unidos con su gira Caliente Tour, que arrancó el 20 de julio en Houston, Texas, y que lo llevará por otras ocho ciudades, incluyendo Atlanta el 26 del mismo mes.

Además, el popular cantante y compositor está de doble celebración porque acaba de estrenar su nuevo álbum Esto es vida, con el cual hace un balance con poemas que respetan la esencia tradicional del vallenato y canciones que fusionan su género con baladas y ritmos urbanos.

En entrevista exclusiva con MundoHispánico, Dangond habló de su nuevo disco, su gira, los críticos a su propuesta jovial e inclusiva, y de su pasión por su querida selección de futbol, entre otros temas.

MH: ¿Cómo fue el proceso de creación de Esto es vida?

SD: Fue un proceso como de cuatro años tratando de dejar que el tiempo no me ubicara en las canciones, de dejar que las cosas fueran dando la misma oportunidad y el mismo tiempo a las historias, las musas y los arreglos. Nunca trabajé con presión de nada, dejé que todo fluyera de una manera natural para hacer Esto es vida. Y saqué un álbum muy real, demasiado real; real a mí, a mis seguidores y a la industria. Esto es lo que hay, esto es lo que quiero, y es lo que he puesto yo hoy en día pensando en mis seguidores.

MH: Dices que es un álbum que te ha regalado esperanza y vida, cuéntanos del momento pleno que estás viviendo…

SD: El propósito de muchos es llegar a una meta, a un sitial; y para mí ese sitial todavía no ha llegado, yo sigo caminando y trato de disfrutar el momento de lo que está pasando. La industria ha cambiado tanto y nos ha alejado a muchos de lo que realmente queremos hacer. Las canciones ya no trascienden porque no están acordes a lo que pasan con lo urbano, con todos estos movimientos musicales; a veces dejamos de hacer cosas pensando en la industria, y yo en este álbum traté de guardar el equilibrio y darme la oportunidad, y a mis seguidores, para hacerlo, ¿no?

“Este disco no es lo más conservador, pero con Esto es vida he intentado rescatar mi estilo. Este disco me ha dado la oportunidad de renovar mi alma, espíritu y mi corazón”, Silvestre Dangond, cantautor colombiano

MH: ¿Incluiste en tu disco esas canciones vallenatas que reflejan la poesía del pueblo?

SD: Sí, esas son canciones que ya casi no vienen, pero sí existen y muchos las hacen; están escondidas, hay que salir a buscarlas porque muchos ya le han perdido la esperanza a la industria. A todos esos compositores verdaderos que existen en mi tierra, hay que irlos a buscar, consentirlos, motivarlos. Y con un álbum como este, con esas canciones y poemas que grabé da uno muestra de que todavía hay un resguardo musical muy grande en Colombia.

Quien no ha visto aún el video de #RegalameUnaNoche en vivo en Valledupar, aquí lo tienen: https://t.co/EGsPx1XXyr — Silvestre Dangond (@SilvestreFDC) July 21, 2018

MH: ¿Cómo viviste la presentación de tu nuevo álbum en Valledupar el 2 de junio pasado?

SD: Fue hermoso volver a sentir esa emoción, volver a estar en el Parque de La Leyenda después de cuatro años; no hombre, eso no tiene palabras hermano. Ha sido uno de los más grandes lanzamientos que he tenido en los últimos 10 años.

MH: ¿Cómo van a ser los conciertos de esta gira?

SD: ¿Sabes qué es lo mas bonito de esta gira? Que se une con mi nuevo álbum, entonces la gente va a tener una variedad de canciones y emociones, esos son los ingredientes importantes que tiene el Tour Caliente. Además, regresamos reforzados por todo el trabajo que se ha logrado en este tiempo. Ya son varias las canciones bien rankeadas en la radio como ‘Materialista’, ‘Por un beso de tu boca’, ‘Ya no me duele más’, ‘Cásate conmigo’, y ahora ‘Justicia’, la nueva canción con Natti Natasha.

MH: Cambiando un poco del tema y sabiendo que eres admirador del futbol y fan de la selección de Colombia, ¿cómo viviste el Mundial de Rusia?

SD: No, o sea, en el Mundial pasado fue el golpe a Yepes (Mario Alberto), si hubiera existido el VAR hubiéramos… (jejeje). Esta vez el equipo tuvo muchas fracturas, empezando por la lesión de James (Rodríguez), la lesión de Aguilar (Abel), muchas tarjetas amarillas, el árbitro… no fue su día y no estábamos en nuestro nivel cien por ciento. Eso lo entendí después como sacándole un aliciente a la eliminada (jejeje).

BREVE BIO de Silvestre Dangond:

Nombre: Silvestre Francisco Dangond Corrales

Profesión: Cantante y compositor

Nacionalidad: Colombiano

Fecha y lugar de nacimiento: 12 de mayo de 1980 en Urumita, La Guajira, Colombia

Familia: es hijo del cantante William José Dangond Baquero ‘El Palomo’ y de Dellys Corrales Rojas. Está casado con Pieri Avendaño y tienen tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Silvestre .

Concierto de Silvestre Dangond

Cuándo: 26 de julio, 8 p.m.

Costo: $62 y $92.

Dónde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Info: www.ticketmaster.com

Canciones del álbum Esto es vida de Silvestre Dangond:

1. ‘Regálame una noche’

2. ‘Pierde conmigo la razón’

3. ‘Sigo siendo el papá’

4. ‘Lo mejor es que volvamos’

5. ‘Quiérela o vete’

6. ‘La llamadita’

7. ‘Si yo supiera’

8. ‘La traición se paga’

9. ‘Si mi canto fuera tu encanto’

10. ‘Rico yo’

11. ‘La embarraste’

12. ‘Animales’

13. ‘No voy a dejarla’

14. ‘El dueño de tus besos’

15. ‘Mi corazón es de ella’

16. ‘Te irá mejor sin mi’