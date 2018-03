El empresario Giovanni Medina compartió las razones por las cuales decidió separarse de Ninel Conde con quien actualmente se encuentra en una batalla legal por la custodia de Emmanuel.

Medina fue invitado al programa ‘Venga La Alegría’ donde comenzó por dejar en claro su molestia al haber expuesto a su hijo luego de que su madre diera positivo en las pruebas toxicológicas.

“Lo que sucedió en días pasados, la exposición de mi hijo en medios de comunicación con ocho videos en donde se viola su privacidad, sus derechos más fundamentales es algo que me deja sin palabras, que ya no encuentro muchos adjetivos ya para describir este quiero pensar error, quiero pensar que no fue con dolo, pero sí empezaría preguntándome ¿Por qué esta situación de exponer al niño de tal manera surge cuando la mamá de mi hijo hizo público sus resultados en las pruebas toxicológicas realizados por el Tribunal Superior de Justicia?”, expresó.

Puntualizó la importancia de respetar las instituciones: “Es importante empezar diciendo que son resultados oficiales, que son resultados que emite la autoridad, y que yo creo que no podemos descalificar ¿Por qué si no acudimos a ellos a quien sí?, si no acudimos a ellos nos volvemos anárquicos y nadie va a gobernar entonces, a mí en ocasiones no han favorecido los resultados oficiales y no he salido a decir que los jueces son corruptos o que el Tribunal no sirve para nada, yo no mancho instituciones porque yo no puedo crear un hijo enseñándole eso”.

Dejó saber qué es lo que realmente busca detrás de todo este conflicto legal: “Yo lo que estoy buscando es el bienestar de Emmanuel, yo no quiero que él esté en un abandono, que crezca en una estructura familiar, que reciba valores tradicionales, yo quiero que el tenga una formación correcta, que la formación la reciba de sus padres, yo creo que esto es una oportunidad que Dios nos da y que no podemos relegar a terceros y viola también los derechos de mi hijo el estar en manos de quien pues no es su padre, entonces volvemos a lo mismo que su mamá no le quite lo que no le puede dar, o lo que no le quiere dar”.

Para el empresario, las prioridades de Ninel están más que claras: “El hecho de que números no exactos tal vez, pero muy aproximados, 600 días de aproximadamente 1000 que tiene mi hijo, 600 no ha estado con el, yo creo que nos pinta de cuerpo entero las prioridades de la mamá de mi hijo, ustedes que se dedican al espectáculo pueden revisar evento por evento porque son públicos, el trabajo de la mamá de mi hijo, simplemente se aventó grabando una novela cinco meses, cinco meses en los que mi hijo estaba en total abandono”.

Y agregó: “Entonces lo que estoy buscando, el bienestar de mi hijo, es la victoria que busco, que jurídicamente se traduce en la custodia de mi hijo, una custodia que cuando Dios me la permita ejercer, voy a fomentar siempre la cercana y la sana convivencia con su mamá, ojalá y ella esté en disposición de hacerlo”.

Para finalizar, agregó la verdadera razón por la cual decidió separarse de la madre de su hijo: “La verdad es que no había mucha afinidad más allá de la atracción que empezó habiendo en un principio, pero más allá de eso no teníamos temas en común, no empatizábamos, no teníamos afinidades, a veces sentía yo que quería bucear en un charco, pero la gota que derramó el vaso fue una escena en donde Ninel voltea a mi hijo de una cachetada porque le tumbó el celular y después me agrede a mí también por intentar consolar a mi hijo, ahí decidí marcar una sana distancia y fue por eso que decidí terminar esta relación”.