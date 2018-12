View this post on Instagram

Este año que está por terminar se llevo una gran maestra de vida que admire y siempre fue un ejemplo a seguir. Mi querida y adorada Lourdes Deschamps.🥺Para mi este día 😔 es triste por que perdí a una amiga que amo y digo amo por que es para siempre y por siempre, con toda mi alma, y se que trascendió por qué es una luz que no puede detenerse nunca y logró su objetivo dejar mucho amor❤️, sabiduría y enseñanza en los que tuvimos la suerte de tenerla como amiga o simplemente cerca. #luludeschamps #descansaenpaz 🙏🏻😢 #Actriz #productoradecine #maestradevida #ceroenconducta 🥺