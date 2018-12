La actriz Sherlyn se encuentra viviendo un doloroso momento por la muerte de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso.

El 24 de diciembre fue una fecha en la que gran parte de las personas vivió momentos mágicos, felices e inolvidables.

Sin embargo, para la esfera política y sus allegados ese día se tiñó de luto y consternación al enterarse de la trágica muerte del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y su esposa y actual gobernadora de ese estado, Martha Erika Alonso.

El matimonio viajaba en un helicóptero junto a otras personas, cuando este se desplomó dejando sin vida a los tripulantes.

Este terrible acontecimiento dejó con un ‘nudo en la garganta’ a la popular actriz Sherlyn, quien conocía a la pareja, ya que su exesposo, Gerardo Islas laboró con Moreno Valle durante su mandato en Puebla.

Por medio de sus ‘Historias de Intagram’ la originaria de Cancún compartió con sus seguidores su sentir sobre el acontecimiento, e invitó a sus fans a compartir el amor que sienten por sus seres queridos.

“Ayer como todos vimos en las noticias, falleció una pareja de amigos que fueron muy importantes para mí, sobre todo por la época en la que viví en Puebla”, dijo Sherlyn.

TE PUEDE INTERESAR: Cardi B rechaza al Super Bowl en apoyo al mariscal Colin Kaepernick

Y continuó: “¿Y a qué voy con esto? Este no es una mensaje para ponernos tristes ni mucho menos. Solamente quisiera decirles que no desperdiciemos tiempo, que si vamos a irnos a un viaje por la carretera, no olvidemos de decirle a la gente que amamos, que la amamos”, comentó para finalizar.

Además, la actriz empleó su cuenta de Twitter para mandar un emotivo mensaje de despedida hacia Martha Erika Alonso.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >