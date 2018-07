Sherlyn confiesa que le gusta Yolanda Andrade

Sherlyn confiesa intimidades de sus relaciones pasadas, su cambio de religión y sorprende al revelar su atracción por una de sus compañeras en el programa “Las Netas Divinas” de Unicable.

En una entrevista con Adela Micha para su programa “La Saga” transmitida en Facebook el pasado 26 de junio, Sherlyn habló de la buena experiencia que se llevó al convivir con Yolanda Andrade, Consuelo Duval, Isabel Lascurain y Gloria Calzada, reportó El Universal.

En conversación con Adela Micha, Sherlyn compartió que si le gustaran las mujeres ella tendría preferencia por Yolanda Andrade.

TE PUEDE INTERESAR:Pepe Aguilar se encuentra de luto (VIDEO)

“Hice buenas amigas ahí (…) Yolanda, bueno si yo le hiciera para el ‘otro lado’, sin duda le tiraría la onda a Yolanda porque es lo máximo”, reveló en el Facebook live.

Yolanda Andrade es una de las primeras conductoras mexicanas que han hecho pública su inclinación sexual, hace un par de años Andrade confirmó que había sostenido un romance con la cantante Melissa Galindo.

Durante la charla en Facebook con Micha, Sherlyn también habló de su ex esposo, Gerardo Islas, y del fin de su romance con el periodista Francisco Zea, agregó que la diferencia de edades entre ella y su ex fue un factor que no permitió que su relación continuara. Afirmó que quiere mucho a Paco y que aprendió mucho de él. También compartió sobre cómo se convirtió al cristianismo.