Gracias ratona @kriscid y @penichebrandon . Soy la abuela más feliz y afortunada del mundo gracias Dios . El día 7 de diciembre a las 9:33pm llego mi princesa , la muñequita que me regreso las ganas de vivir y ser feliz no tengo palabras para expresarles el amor tan inmenso que siento por mi nieta . Gracias a [email protected] Ustedes por estar con nosotros en las buenas en las malas y siempre 🙏🦋🌷😇