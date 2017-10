Shakira y Piqué desmienten separación con emoticones (FOTO)

Parece que los rumores en torno a su divorcio no acaban. Por eso la pareja sigue demostrando que su amor no termina. Shakira y Piqué desmienten los chismes de su separación.

Fue el medio español “Cotilleo” el que hace días aseguró: “La pareja formada por Shakira y Piqué, podrían estar pensando en separarse, ya que la cantante podría haberse mudado de la casa que ambos comparten en Barcelona”.

Sin embargo, ante todo lo dicho, Piqué decidió responder un tuit de la colombiana con emoticones que reflejan su amor por ella. “¡Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor!”, fue el mensaje que publicó la barranquillera.

Y así como hubo medios que afirmaron el fin de la relación, también hubo otros que lo negaron. “¡Hola!” fue uno de ellos.

“La colombiana no ha abandonado Cataluña. Ni siquiera ha abandonado su domicilio conyugal. Shakira lleva desde septiembre ensayando con su banda las coreografías que conformarán su gira ‘El Dorado World Tour’, que arrancará el 8 de noviembre”, publicó la revista.

Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak pic.twitter.com/7PDQiuRBYx

— Shakira (@shakira) 6 de octubre de 2017