Shakira y Maluma estrenan su nuevo video “Clandestino”

Shakira y Maluma estrenaron el video de su canción “Clandestino”, generando un aluvión de visitas por parte de sus fanáticos.

A través de su cuenta en Twitter, la barranquillera anunció el lanzamiento del videoclip, el cual fue publicado en su canal oficial de YouTube.

IT’S HERE! The official video for Clandestino with @Maluma ! YA ESTÁ AQUÍ! El video oficial de #Clandestino con Maluma! ShakHQ https://t.co/sJtCSQi8Mi

El Tiempo de Colombia reportó que la dirección del video de “Clandestino” estuvo a cargo de Jaume De Laiguana, quien dirigió los clips de “Chantaje” y “Trap”, temas que también comparten Shakira y Maluma.

Al inicio del video, rodado en España, se ve a Shakira en una playa, luciendo un diminuto bikini que deja ver su tonificado cuerpo.

A post shared by MALUMA (@maluma) on Jul 27, 2018 at 8:07am PDT

En tres horas luego de su publicación, “Clandestino” ya acumula casi medio millón de visitas y cerca de 100,000 likes.

Durante las últimas semanas, los cantantes colombianos utilizaron sus redes para dar pistas sobre el nuevo video, generando numerosos comentarios en sus plataformas digitales.

A post shared by MALUMA (@maluma) on Jul 26, 2018 at 12:47pm PDT

Who’s ready for Summer Friday? #Clandestino video is coming just in time for the weekend… / Están listos para el viernes? El vídeo de #Clandestino llegará justo a tiempo para el fin de semana…🍹🏖☀️Shak pic.twitter.com/qXj6XmiNRN

— Shakira 🤫 (@shakira) July 24, 2018