Shakira y la tierna foto de su hijo que desató la polémica

Thank you Vegas!!! We’re more than halfway through the tour and the shows have sold out all over! I’m so thankful to all of you for this spectacular experience! / Muchas gracias Vegas!!!! Casi vamos por más de la mitad de la gira. Lleno total en todos los sitios. Gracias a todos por esta experiencia espectacular! Shak

