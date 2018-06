La cantante colombiana Shakira superó un problema en sus cuerdas vocales que puedo haberle impedido comenzar su gira y esta noche ofrecerá un concierto en Hamburgo, Alemania, con el que comenzará la primera etapa de su Dorado World Tour.

Europe & North America! Tickets for #ElDoradoWorldTour available NOW! / ¡Boletos para ver a @shakira disponibles YA! https://t.co/whRn4cReAP pic.twitter.com/Btz7dgHp5X

Durante el periplo, sexto de su carrera, la artista promocionará su más reciente álbum titulado El Dorado, publicado en mayo de 2017, en el que figuran los éxitos La bicicleta, Chantaje, Me enamoré y Déjà vu.

El disco, elogiado por los seguidores de la intérprete y la crítica especializada, entró en circulación a través del sello Sony Music Latin.

Shakira tenía previsto iniciar el tour en noviembre pasado en Colonia, Alemania, pero días antes se vio obligada a suspender el concierto y posteriormente la gira entera, por un problema en sus cuerdas vocales.

The new #ElDoradoWorldTour merchandise range is now available in Shak’s online store! Check it out at https://t.co/C7nrxSwiXR ShakHQ pic.twitter.com/AhX3O535K2

