Shakira no descarta otro bebé y desmiente estar embarazada

Aunque alguna vez Shakira aseguró que le gustaría tener 10 hijos, por ahora está contenta sólo con dos, aun cuando no descarta la llegada de otro más.

“Dije que quería 10 y se lo han tomado algunos a pecho, y van contando y dicen: ‘Shakira, ya no tienes tanto tiempo para hacer 8 más’. Siempre pensé que dos era el numero ideal, pero no sé. Pero no, no viene en camino un tercero.

“Ahora tengo toda la energía puesta en mi nuevo álbum (El Dorado), el presentárselo a mi público y luego empezar una gira de conciertos, volver a cantar y vivir esto también con mis hijos, demostrarles esta parte de mi vida. Y luego, ya veremos, ¿no? Si la vida decide enviarme un hijo más, todavía hay tiempo”, asegura en entrevista.

La cantante colombiana lanzó ayer su nueva producción, que contiene 13 temas, entre ellos “Me Enamoré”, dedicado a su esposo, Gerard Piqué; “La Bicicleta”, al lado de su paisano Carlos Vives; “Chantaje”, a dueto con Maluma, y “Deja Vu” con Prince Royce.

“(Los duetos) no fueron algo planeado. Surgieron orgánicamente. Sin llamarlos, fueron apareciendo los invitados. Y yo encantadísima de que, con cada encuentro, resultaba una nueva canción. Aparecía la magia y es algo que no se puede rechazar. Cada cosa que logramos en este disco, cada encuentro, fue un encuentro feliz.

“Este álbum quizá ha sido uno de los que más he disfrutado en mi carrera. Luego también han aparecido canciones en solitario, canciones que pude hacer yo misma en la intimidad de mi vida, en mi estudio, escribiendo historias personales, recuerdos, momentos; y esas canciones son como páginas de un diario”.

La llegada del nuevo Presidente de Francia, Emmanuel Macron, de 40 años, quien está casado con Brigitte Macron, de 64, no es algo que sorprenda a Shakira, quien a sus 40 años también es mayor que su marido, quien tiene 30.

“Qué puedo opinar sobre las relaciones de otros. A mí no me gusta opinar sobre las decisiones que tomaron otros en su vida. Cada quien es libre de decidir con quién se casa, si son del mismo sexo, de su misma religión u opuesto, o si es mayor o menor.

“En el amor no hay reglas, eso he descubierto yo, que lo he vivido en carne propia. Yo que decía que nunca me iba a mezclar con un futbolista y mira con quien acabe. Por la boca muere el pez”.