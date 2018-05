Luego de siete años de ausencia, Shakira regresará a la Ciudad de México el jueves 11 de octubre en el Estadio Azteca para presentar su El Dorado World Tour.

La colombiana también anunció shows el 14 de octubre, en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, y el 16, en el Estadio Universitario de Monterrey.

La cantante de “Chantaje” promueve su más reciente álbum de estudio, que salió a la venta en mayo de 2017.

🇲🇽🇩🇴🇧🇷🇦🇷🇨🇱🇪🇨🇨🇴! #ElDoradoWorldTour is coming your way in October / November! #ElDoradoWorldTour llegará en Octubre/Noviembre! ShakHQ pic.twitter.com/OItQjJQxG0

— Shakira (@shakira) May 10, 2018