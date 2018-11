View this post on Instagram

Hola holaaa! Recuperando y sanando mi hombro con el mejor profesional y pana @drgtherapy360 ….y para quien no conozca esta técnica (ya se que van a preguntar que es), pues ahí va la explicación …… . La terapia con #cupping es una tecnica magnifica para el tratamiento de tejidos blandos como los musculos, tendones y fascias los cuales relajan, liberan y aceleran los procesos de sanacion en el cuerpo por el aumento circulatorio sanguineo localizado por la succion de las copas, las cuales se colocan por un tiempo determinado, en zonas especificas dependiendo de el tipo de lesion y el efecto terapeutico que se busque.. Entre sus beneficios: Aumento de circulacion localizada! Disminucion de dolor! Reparacion de los tejidos! Libera la fascial! Estimula la produccion de endorfinas y dopamina! Estimula la desinflamacion! . #Tonicosta #terapia #hombro #lesion #fisioterapia #fisioterapiadeportiva #fisioterapeuta #salud