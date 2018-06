‘Sex and The City’ es uno de los proyectos televisivos más exitosos en la historia de la televisión en los Estados Unidos, su primer episodio fue transmitido un 06 de junio de 1998 con un talentoso elenco que años más tarde logró consagrarse como grandes estrellas de la actuación con reconocimiento a nivel mundial.

Ya han pasado 20 años del estreno de la serie de televisión que se centró en la vida de cuatro amigas en una de las ciudades más icónicas del mundo, Nueva York. Pese a los años de su gran debut en la televisión, el legado del proyecto sigue más vigente que nunca.

Muchos se preguntarán, ¿qué están haciendo en estos momentos las talentosas actrices que participaron en la serie de televisión? Es por ello que te presentamos a lo que se están dedicando:

1.Sarah Jessica Parker

Parker es una de las figuras más representativas de ‘Sex and The City’, su papel de Carrie Bradshaw logró convertirla en una de las actrices más exitosas del momento. Actualmente, la estadounidense se encuentra completamente enfocada en su participación en la serie de televisión ‘Divorce’ de la cadena televisiva HBO.

Además, el diseño es una de las grandes pasiones de la estrella y ha logrado gran éxito con su línea de zapatos ‘SJP by Sarah Jessica Parker’ que cuentan con su amplia visión en la moda en el diseño de cada una de las piezas.

2.Kristin Davis

Davis interpretó a la inolvidable Charlotte York, uno de los personajes más conservadores de la serie. ‘Sex and The City’ ha sido el proyecto más importante hasta los momentos en la carrera de la actriz estadounidense. Actualmente, Kristin se encuentra en negociaciones para protagonizar ‘Christmas in the Wild’ con el talentoso actor Rob Lowe.

De participar en el proyecto, la estrella estaría viajando próximamente a África para dar inicio a las grabaciones que contará con exóticas locaciones. La fecha de estreno de la película está pautada para el mes de diciembre del año 2019.

3.Cynthia Nixon

Nixon sigue mostrando su liderazgo que está muy relacionado con su personaje de Miranda Hobbes en el proyecto televisivo. Actualmente, la estadounidense se encuentra completamente alejada de la actuación y está enfocada en su carrera en la política que ha iniciado recientemente en los Estados Unidos.

Hace un par de semanas, la actriz sorprendió al mundo entero al anunciar su candidatura para convertirse en la próxima gobernadora demócrata de la ciudad de Nueva York. Para promocionar su carrera en la política, recientemente lanzó una línea de accesorios inspirados en su personaje de ‘Sex and The City’.

4.Kim Cattrall

Uno de los personajes más polémicos de ‘Sex and The City’ fue el de Samantha Jones, interpretado por Cattrall en la serie de televisión. La polémica persigue a la actriz en su vida real ya que recientemente se apoderó de los principales titulares de prensa por su enemistad con su compañera de elenco, la actriz Sarah Jessica Parker.

Fue en el mes de febrero que Parker decidió dedicarle unas sentidas palabras a Cattrall por la muerte de su hermano que fue hallado sin signos vitales en su residencia en Canadá. Por su parte, Kim repudió las palabras de Sarah y dio a conocer que su madre le preguntó cuándo esa “hipócrita” la dejará tranquila. Además, aseguró que su constante contacto es un doloroso recuerdo de lo cruel que fue y es ahora.

Recientemente, Kim Cattrall logró su primer papel protagónico desde su participación en ‘Sex and The City’. La actriz liderará el remake de ‘Tell Me A Story’, la serie emitida por Antena 3 en el año 2014.